Die Europäische Zentralbank (EZB) hat Massimo Rostagno (55) zum Generaldirektor Geldpolitik und Hans-Joachim Klöckers (55) zum Generaldirektor Wirtschaftliche Entwicklungen ernannt. Die beiden promovierten Ökonomen arbeiten bereits seit 1998 in verschiedenen Positionen für die Euro-Notenbank, wie diese am Mittwoch in Frankfurt mitteilte.