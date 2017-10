Allerdings sind die reichen Asiaten (noch) nicht so wohlhabend wie ihre Kollegen in den USA. Denn das zeigen die Recherchen der Autoren: nach wie vor leben die reichsten Superreichen der Welt in den USA; 563 Milliardäre verfügen dort über ein Gesamtvermögen von 2,8 (Vorjahr: 2,4) Billionen Dollar.

Ihre 637 asiatischen Kollegen kommen dagegen (nur) auf zwei Billionen Dollar. Setzt sich die Dynamik in Asien aber fort wie bisher, so werden die ultrareichen Asiaten schon in vier Jahren ihre Counterparts in Amerika überholen, prognostizieren die UBS-Experten.

„Wir erleben nicht nur eine Renaissance im Hinblick auf die Zunahme der Vermögen insgesamt sondern auch eine bedeutsame geografische Verschiebung“ konstatiert Josef Stadler, Leiter der Abteilung für Superreiche bei UBS, die sich im Bankerjargon „Global Ultra High Net Worth“ nennt.