Die Kommission unterstreicht darin, dass Googles Änderungen auf Geräten aller Größe funktionieren müssen, also auch auf Handys mit ihren kleineren Bildschirmen. Außerdem gelten die Auflagen auch für die Domain Google .com. Der US-Konzern hatte zuletzt gehofft, dass Brüssel diese ausnehmen würde.

In vier Punkten und sechs Unterpunkten listet die Kommission ihre Forderungen auf: So darf Google in Zukunft niemanden gegen Bezahlung weiter oben in seinen Suchergebnissen führen. Nutzer dürften bei den Ergebnissen von Google Shopping nicht mehr Informationen erhalten als bei konkurrierenden Preissuchmaschinen. Außerdem darf Google in seiner Ergebnisliste Verkäufern beim eigenen Dienst keine breitere Möglichkeit geben, eine Marke zu inszenieren oder mit Kunden in Kontakt zu treten, als bei anderen Preissuchmaschinen.