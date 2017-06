Im griechischen Schuldendrama rückt eine Einigung näher. Gleich zwei Insider haben sich optimistisch darüber geäußert. „Wir werden uns am 15. Juni mit einer Wahrscheinlichkeit von über 95 Prozent einigen“, sagte der Chefkoordinator der Eurogruppe, Thomas Wieser, den „Salzburger Nachrichten“ (SN) und den „Oberösterreich Nachrichten“ (OÖN, Donnerstag). Am Vorabend hatte auch der griechische Regierungschef Alexis Tsipras im griechischen Fernsehen einen Ausweg aus dem Streit beschrieben. Dies seien Investitionen, meinte er.

Der griechische Regierungschef Alexis Tsipras hatte am Mittwochabend die europäischen Gläubiger zu Entscheidungen aufgerufen, die das Vertrauen von Investoren in die Wirtschaft seines Landes stärken, damit Arbeitsplätze geschaffen werden. „Dies wird am Ende in der Tat die verschiedenen Schätzungen der Institutionen (Gläubiger) überbrücken“, sagte Tsipras im griechischen Fernsehen. Beobachter in Athen werteten dies als Signal des griechischen Premiers dafür, dass er zu einer Lösung bereit sei, die nicht sofort konkrete Maßnahmen für Schuldenerleichterungen beinhaltet.