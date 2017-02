Die Bundesregierung rechnet weiter mit einer Beteiligung des Internationalen Währungsfonds (IWF) an der Rettung Griechenlands. Vor einem Treffen von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) mit IWF-Chefin Christine Lagarde am kommenden Mittwochnachmittag in Berlin sagte eine Sprecherin des Finanzministeriums, dass es weiter Ziel sei, dass der IWF mit Expertise als auch Finanzmitteln an Bord bleibe. Nach Darstellung einer Regierungssprecherin geht es bei dem Treffen Merkels mit Lagarde um einen „allgemeinen Austausch“. Am Mittwochabend empfängt Merkel EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker zu einem Arbeitsessen im Kanzleramt.

Nach Darstellung der Tageszeitung „Die Welt“ soll Lagarde in einem Telefonat mit Merkel vor einigen Tagen der Kanzlerin Unterstützung zugesagt haben. Der Fonds werde sich auch am dritten Hilfsprogramm beteiligen, schreibt das Blatt unter Berufung auf Regierungskreise. Das zwischen IWF und Bundesregierung umstrittene Thema von Schuldenerleichterungen für Athen solle im Jahr 2018 nach Abschluss des dritten Rettungsprogramms diskutiert werden. So hatte es auch die Euro-Gruppe zuletzt vereinbart. Die Regierungssprecherin wollte sich zu dem „vertraulichen Gespräch“ nicht äußern.