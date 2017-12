Die griechische Wirtschaft hat im Sommer kräftig an Schwung verloren. Im dritten Quartal legte das Bruttoinlandsprodukt im Vergleich zum Vierteljahr davor nur noch um 0,3 Prozent zu - nach 0,8 und 0,7 Prozent in den beiden Vorquartalen. Das teilte das Statistikamt Elstat am Montag mit. Verglichen mit dem Sommerquartal 2016 fiel die griechische Wirtschaftsleistung im dritten Quartal 1,3 Prozent höher aus.

Nach Einschätzung von Finanzexperten wird das Wirtschaftswachstum damit 2017 geringer ausfallen, als von der Regierung erhofft. Im Staatshaushalt 2017 hatte Athen noch ein Wachstum von 2,7 Prozent unterstellt. In der Zwischenzeit war dieses Ziel allerdings schon kräftig auf 1,6 Prozent gestutzt worden. In Kreisen des Finanzministeriums wurde am Montag Optimismus verbreitet, dass dieses Ziel noch erreicht werden könne.