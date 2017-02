Vielen Griechen droht die Armut - stärker als es der nüchterne Blick auf die Einkommensnachweise vermuten lässt. Zu diesem Ergebnis kommt eine Analyse des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln (IW). Demnach reicht es nicht aus, im Kampf gegen Armut diese ausschließlich am geringen Einkommen festzumachen. Die IW-Forscher schlagen vielmehr eine breitere Definition vor, die neben dem Verdienst auch materielle Entbehrungen sowie niedriges Bildungsniveau, Unterbeschäftigung, das Wohnumfeld und gesundheitliche Einschränkungen berücksichtigt.

Dies spiegelt sich in einem sogenannten multi-dimensionalen Armutsindex für die Jahre 2008 bis 2015 wider. "Größter Verlierer ist Griechenland mit einem Anstieg von mehr als 40 Prozent, gefolgt von Irland und Zypern mit je 28 Prozent." IW-Autor Christoph Schröder verwies auf die jahrelange Rezession und die immer noch sehr Arbeitslosigkeit in Griechenland. "Natürlich liegt das auch am Sparkurs und an den Auflagen der Geldgeber." Die Regierung in Athen hängt seit Jahren am Finanztropf der Euro-Partner.