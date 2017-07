Der Geldjongleur mit der großen Klappe äußert sich natürlich nicht von ungefähr so positiv über das schuldengeplagte Griechenland. Er gilt mit seinem Hedgefonds Japonica als einer der größten Investoren in griechische Staatsschulden.

Klar, dass der umtriebige Investor mit dieser These besonders in Europa Schlagzeilen machte, wo sich Politik und Bürger während der Schuldenkrise jahrelang um nichts anderes sorgten als um die Frage, wie sparsam und fleißig die Griechen sind.

Kazarians riskante Rechnung scheint aufgegangen zu sein. Schließlich feierte Griechenland am Dienstag seine Rückkehr an die Kapitalmärkte und holte sich drei Milliarden Euro für eine Laufzeit von fünf Jahren zu einer Rendite von 4,6 Prozent. Das ist in Niedrigzinszeiten wie diesen viel, aber immerhin weniger als der Coupon für die zuletzt emittierten griechischen Anleihen, die 2014 herausgegeben wurden. Zur aktuellen Emission hat Kazarian sich trotz seiner sonst so auffälligen Aussagen zu Griechenland noch nicht geäußert.

Der erfolgreiche Coup des griechischen Finanzministers, organisiert von einem internationalen Bankenkonsortium um die Deutsche Bank, ist ein Manöver, mit dem Griechenland das Vertrauen der Investoren testen wollte. Das ist sogar ganz gut gelungen. Allerdings ist die Emission eigentlich mehr eine Restrukturierung als eine Finanzierung. Rund die Hälfte der aufgenommenen drei Milliarden Euro dienen dem Rückkauf alter Anleihen aus dem Jahre 2014, die in zwei Jahren ausgelaufen wären, dann also hätten zurückgezahlt werden müssen.