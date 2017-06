Großbritanniens Außenminister Boris Johnson steht nach eigenen Angaben trotz der Tory-Wahlschlappe hinter Premierministerin Theresa May - und dementiert einen Bericht, er wolle sie ablösen. „Mail on Sunday Mist - ich stehe hinter Theresa May. Machen wir uns wieder an die Arbeit“, schrieb Johnson auf Twitter. Die Sonntagsausgabe der den Konservativen nahestehenden Boulevardzeitung „Daily Mail“ berichtete, Johnsons Team bereite bereits seine Kandidatur vor. Solange May im Amt sei, werde er aber nicht handeln. Nach dem Rücktritt von Ex-Premier David Cameron hatte Johnson bereits als Favorit für dessen Nachfolge an der Parteispitze gegolten, hatte sich aber überraschend nicht zur Wahl.