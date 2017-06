Premierministerin Theresa May und Labour-Chef Jeremy Corbyn buhlten zuletzt darum, wer Großbritannien besser vor Terrorismus schützen könne. Die Konservative hat im Falle eines Wahlsieges ein hartes Durchgreifen gegen Extremisten versprochen - selbst wenn dazu die Änderung von Bestimmungen zum Schutz der Menschenrechte nötig sei. Oppositionsführer Corbyn kritisierte May dagegen, weil sie in ihrer Zeit als Innenministerin rund 20 000 Stellen bei der Polizei gestrichen habe.

Unter dem Eindruck des erneuten Anschlags in London sind die Briten am (heutigen) Donnerstag zur Wahl eines neuen Unterhauses aufgerufen. Die Wahllokale öffneten um 7.00 Uhr Ortszeit (8.00 Uhr MESZ). Eines der entscheidenden Themen des Wahlkampfes war angesichts des Angriffs rund um die London Bridge die Sicherheitslage im Vereinigten Königreich. Das Thema Brexit spielte im Wahlkampf eine kleinere Rolle als zunächst angenommen, der Fokus der Wähler verschob sich auf Innenpolitisches wie Bildung, Gesundheitsvorsorge und staatliche Ausgabenkürzung.

May hatte die vorgezogene Wahl in der Hoffnung ausgerufen, die Mehrheit ihrer Tories im Parlament auszubauen. Damit wollte sie sich Rückendeckung für die EU-Austrittsverhandlungen holen. Die Anschläge in Manchester und London machten dann die Gefahr durch internationalen Terrorismus zum Topthema. Nach den Anschlägen war der Wahlkampf jeweils vorübergehend unterbrochen worden. Mays Tories waren mit einem zweistelligen Umfragenvorsprung vor Labour in den Wahlkampf gegangen. Der Abstand hat sich zuletzt laut einigen Meinungsumfragen deutlich verkleinert. Zur Wahl standen die 650 Abgeordneten des Unterhauses.