Neuer britischer EU-Botschafter wird der Diplomat Tim Barrow. Er war von 2011 bis 2015 britischer Botschafter in Russland. Barrow übernehme seine neue Aufgabe bereits in der kommenden Woche, teilte ein Regierungssprecher am Mittwochabend in London mit. Barrow kann demnach auf eine 30-jährige Karriere als Diplomat zurückblicken. Er wird Ivan Rogers ablösen, der am Dienstag von seinem Amt als britischer EU-Botschafter in Brüssel zurückgetreten war.

Rogers hatte zum Abschied in einer E-Mail an seine Mitarbeiter die britische Regierung scharf kritisiert. Er schrieb mit Blick auf den geplanten Brexit: „Es mangelt an ernsthafter, multilateraler Verhandlungserfahrung in der Regierung.“ An seine Mitarbeiter appellierte er, „nie davor Angst zu haben, jenen an der Macht die Wahrheit zu sagen“. Rogers' Mitarbeiter in Brüssel bestätigten am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur, die E-Mail bekommen zu haben.