EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker rechnet mit einem Start der Brexit-Verhandlungen erst nach der vorgezogenen Neuwahl in Großbritannien am 8. Juni. Dies teilte sein Sprecher Margaritis Schinas nach einem Telefonat Junckers mit der britischen Premierministerin Theresa May mit.

Die britische Premierministerin kündigt überraschend Neuwahlen für den 8. Juni an. Warum Theresa May ausgerechnet jetzt auf dieses Mittel setzt und wie es in den nächsten Tagen weiter geht.

May hatte zuvor am Dienstag überraschend Neuwahlen ausgerufen, um sich für die Austrittsverhandlungen den Rücken stärken zu lassen. Nach Angaben des Kommissionssprechers gibt es in dem Ablauf keine Verzögerungen, weil die Aufnahme der Verhandlungen unabhängig vom Wahltermin ohnehin erst für Juni geplant gewesen sei. Am 29. April wollen die 27 EU-Staaten ihre Position abstecken und der EU-Kommission danach das Verhandlungsmandat für die Gespräche erteilen.