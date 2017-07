Im Straßburger Europaparlament verabschieden sich internationale Staats- und Regierungschefs von Helmut Kohl. Der Sarg des früheren Bundeskanzlers wurde dafür am Samstagmorgen in einem Protokollraum aufgebahrt. Vor dem Saal können sich die Trauernden in ein Kondolenzbuch eintragen, sagte eine Parlamentssprecherin. Anschließend wird der Sarg, der in eine blaue Europaflagge gehüllt wurde, vom Wachbataillon des Bundesverteidigungsministeriums in den Plenarsaal getragen. Begleitet werden sie von einer Totenwache des Eurokorps. Bei einer europäischen Tauerzeremonie soll dort des Verstorbenen gedacht werden.