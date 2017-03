Der 57-Jährige setzte sich in der zweiten Abstimmungsrunde am Montag mit 131 Stimmen klar gegen Mitbewerber Laszlo Majtenyi durch, der 39 Stimmen bekam. In der ersten Runde hatte der national-konservative Amtsinhaber die nötige Zweidrittelmehrheit lediglich um zwei Stimmen verfehlt.

Ader war von der regierenden Fidesz-Partei von Ministerpräsident Viktor Orban nominiert worden. Er war früher Parlamentspräsident und Mitglied des EU-Parlaments. Das Präsidentenamt in Polen ist vorwiegend zeremonieller Natur und auf zwei Amtszeiten beschränkt.