Unterdessen kündigte der abgesetzte und nach Belgien gereiste katalanische Regierungschef Carles Puigdemont an, sich den belgischen Behörden, nicht aber der spanischen Justiz zu stellen. Der belgische Sender RTBF teilte am Freitag mit, Puigdemont habe ihm das in einem Interview gesagt. Dass er Spanien verlassen habe, sei keine Flucht, erklärte Puigdemont demnach weiter. Er sei in Belgien, weil es unmöglich sei, seine rechtliche Verteidigung in Spanien vorzubereiten. Er sei nicht gekommen, um die „katalanische Politik zu belgisieren“. Damit spielte er auf den Konflikt zwischen Flamen und Wallonen in dem EU-Land an.