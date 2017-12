Die Separatisten in Katalonien haben ihre absolute Mehrheit im Parlament verteidigt. Nach Auszählung fast aller Stimmen können die Parteien 70 der insgesamt 135 Abgeordneten stellen – bei einer sehr hohen Wahlbeteiligung von fast 82 Prozent. Ex-Regionalpräsident Carles Puigdemont feierte das Ergebnis in Brüssel, wo er sich aktuell aufhält, um einer Verhaftung in Spanien zu entgehen. Als Gewinner der Wahl fühlte sich auch Inés Arrimadas von der liberalen Partei Ciudadanos, weil er die meisten Sitze auf sich vereinigen konnte (37).

Für den spanischen Ministerpräsidenten Mariano Rajoy ist das Wahlergebnis in jedem Fall ein herber Rückschlag. Zudem gehen Experten davon aus, dass die Regierungsbildung in Katalonien kompliziert wird. „Dass sich die drei für eine Unabhängigkeit eintretenden Parteien einigen, gilt als schwierig“, schreiben die Volkswirte der BayernLB in einem Statement. Zu einem ähnlichen Schluss kommt auch Ralph Solveen von der Commerzbank.