 Puigdemont schließt Neuwahlen aus

Hin und Her in Katalonien: Im Unabhängigkeitsstreit mit der spanischen Regierung in Madrid wollte die Regionalregierung in Barcelona ihrer Entmachtung zunächst durch Neuwahlen zuvorkommen. Regierungschef Carles Puigdemont kündigte am Donnerstag Neuwahlen an. Um 17 Uhr verkündete der katalanische Regierungschef Carles Puigdemont jedoch in einer Rede, von Neuwahlen abzusehen. Er warf Madrid vor, eine Einigung zu verhindern.