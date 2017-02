Die Bundesregierung gibt sich Mühe, möglichst viele Menschen wieder los zu werden, die kurz zuvor noch willkommen schienen. Aber nicht nur sie hat sich verwandelt.

Im europäischen Superwahljahr 2017 werden die Deutschen Zeugen einer wahrhaftigen Metamorphose: Angela Merkel wandelt sich von der Willkommenskanzlerin zur Verabschiedungskanzlerin. Die Umstände dieser Metamorphose sind nicht viel weniger surreal als in der mythologischen Dichtung des Ovid. In der Mythologie wird meist ein götterähnliches Wesen, das einen Frevel begangen hat oder einfach nur einer höheren Macht (vor allem dem Götter-Boss Jupiter) im Weg steht, durch dessen Willen in ein Tier oder gar in leblose Materie verwandelt. So muss zum Beispiel die Göttertochter Io zur Kuh werden, weil Jupiter seinen Seitensprung mit ihr vor seiner Göttergattin Juno verheimlichen will.

Anzeige

Im real existierenden Kanzlerinnen-Olymp von Berlin spielt die Kanzlerin beide Rollen selbst – Verwandlerin und Verwandelte. Außerdem schafft sie, was selbst Jupiter nie vermochte: Ihre Göttergenossen im Kabinett machen das Wechselspiel mit.

Asylanträge nach Bundesländern 2016 Baden-Württemberg In Baden-Württemberg wurden 2016 bisher 20.518 Asylanträge gestellt. Hinweis: Alle Daten beziehen sich auf Erst- und Folgeanträge in den Monaten Januar und Februar 2016. Quelle: Bundesamt für Migration und Flüchtlinge / Statista Stand: März 2016

Bayern 16.691 Menschen haben in den ersten beiden Monaten des Jahres 2016 in Bayern einen Asylantrag gestellt.

Berlin In Berlin wurden Anfang 2016 14.317 Anträge auf Asyl gestellt.

Brandenburg Asyl in Brandenburg beantragten zu Beginn des Jahres 2016 5.178 Menschen.

Bremen In Bremen beantragten im Januar und Februar 1.744 Menschen Asyl.

Hamburg In Hamburg stellten im Januar und Februar 2016 3.371 Menschen einen Asylantrag.

Hessen In Hessen stellten in den ersten zwei Monaten 2016 4.203 Bewerber einen Asylantrag.

Mecklenburg-Vorpommern In Mecklenburg-Vorpommern stellten 3.682 Menschen einen Asylantrag (Januar und Februar 2016).

Niedersachsen In Niedersachsen stellten 9.522 Menschen im Januar und Februar einen Antrag auf Asyl.

Nordrhein-Westfalen In Nordrhein-Westfalen wurden im Januar und Februar 2016 17.641 Asylanträge gestellt.

Rheinland-Pfalz In Rheinland-Pfalz stellten Anfang 2016 3.449 Menschen einen Asylantrag.

Saarland Anfang 2016 stellten im Saarland 3.646 Menschen einen Asylantrag.

Sachsen Anfang 2016 stellten 6.103 Menschen einen Asylantrag in Sachsen.

Sachsen-Anhalt Einen Asylantrag in Sachsen-Anhalt stellten im Januar und Februar 2016 2.361 Menschen.

Schleswig-Holstein 3.960 Asylanträge verzeichnet Schleswig-Holstein für die ersten beiden Monate 2016.

Thüringen In Thüringen wurden in den Monaten Januar und Februar 2016 4.232 Asylanträge gestellt.

Unbekannt Bei 24 Asylanträgen von Anfang 2016 ist das Bundesland, in dem der Antrag gestellt wurde, anscheinend unbekannt.

Allen voran Bundesinnenminister Thomas de Maizière. Er tourte in dieser Woche eifrig zwischen Kabinettssitzung und Europäischem Polizeikongress hin und her, um seine Wandlung, beziehungsweise die seiner Chefin, zu verkünden: Menschen aus aller Welt, die noch vor eineinhalb Jahren willkommen zu sein schienen, sollen jetzt wieder verschwinden, zumindest möglichst viele von ihnen. Dass Abschiebungen unter den derzeitigen rechtlichen, politischen und gesellschaftlichen Voraussetzungen nicht in einem Maße stattfinden können, das die neue Abschiedspolitik glaubwürdig erscheinen lässt, ist allerdings offensichtlich. Nicht mal jeder fünfte Ausreisepflichtige verlässt Deutschland. Grund: Vor jeder tatsächlich durchgeführten Abschiebung stehen unzählige juristische Hindernisse, die von einer florierenden Anwaltsbranche routiniert genutzt werden, öffentlich sekundiert von Organisationen wie „Pro Asyl“ und Politikern, vor allem von SPD und Grünen. „Es wäre mir lieber, wenn alle bleiben könnten“, sagte zum Beispiel in dieser Woche die Vorsitzende der SPD-Jugendorganisation (JuSos) Johanna Uekermann.

Merkel bei EU-Gipfel : Europa muss seine Rolle in der Welt definieren Der Gipfelort ist gut gewählt: Malta liegt zwischen Libyen und Italien im Mittelmeer. Denn die Flüchtlingskrise ist zentrales Thema der EU-Staats- und Regierungschefs. Und dann ist da noch der Brexit.