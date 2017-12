„Höhere Preistransparenz würde die Verhandlungsmacht der Landwirte stärken“, heißt es in einem Dokument der Kommission, berichtet die WirtschaftsWoche. Im April will EU-Landwirtschaftskommissar Phil Hogan einen Gesetzesvorschlag präsentieren, nach dem Verbraucher künftig die Preise an unterschiedlichen Stellen der Lieferkette erkennen können. Hogan beklagt die „Super-Macht“ der Supermärkte, die dazu führe, dass Landwirte in der Lieferkette benachteiligt würden.

Der Hauptverband des deutschen Einzelhandels (HDE) sieht den Vorstoß kritisch und beklagt, dass „der Gesetzgeber in kartellrechtlich bedenklicher Weise in die grundsätzlich vertraulichen Geschäftsbeziehungen eingreifen“ würde. In Deutschland müssen Tankstellen seit 2013 in Echtzeit ihre Preise an das Bundeskartellamt melden. Verbraucher können die Benzinpreise auf über 50 Webseiten und Apps verfolgen.