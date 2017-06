Die Wähler in Malta entscheiden bei vorgezogenen Parlamentswahlen über ihre neue Regierung. Premierminister Joseph Muscat hatte sie nach einem Korruptionsskandal, der in Verbindung mit den „Panama Papers“-Enthüllungen steht, rund ein Jahr vor Ende der Legislaturperiode ausgerufen. Der 43-jährige Chef der sozialdemokratischen Labour-Partei hofft auf eine Wiederwahl. Das kleinste EU-Land mit seinen etwa 430 000 Einwohnern hält noch bis Ende Juni die Ratspräsidentschaft der Europäischen Union.

Muscat und sein Herausforderer Simon Busuttil von der konservativen Nationalist Party gaben am Samstagvormittag ihre Stimmen ab. Die Wahllokale haben von 7.00 bis 22.00 Uhr geöffnet. Die durchschnittliche Wahlbeteiligung lag bis 14.00 Uhr bei rund 52 Prozent. Muscat lag in Umfragen zuletzt um etwa fünf Prozent vorne. Die Auszählung der Stimmen beginnt erst am Sonntag. Ein Ergebnis wird dann gegen Mittag erwartet.