Die Europäische Zentralbank (EZB) bleibt vorerst in Deckung, will im Herbst aber über die Zukunft der Anleihenkäufe beraten. Die Währungshüter hielten am Donnerstag auf ihrer Ratssitzung in Frankfurt an der Option fest, ihr billionenschweres Kaufprogramm im Notfall erneut zu verstärken.

Die Diskussion über die Zukunft der vor allem in Deutschland umstrittenen Transaktionen solle "im Herbst geführt werden", sagte EZB-Chef Mario Draghi. Sie sind derzeit die stärkste geldpolitische Waffe der Notenbank im Kampf gegen eine aus ihrer Sicht zu niedrige Inflation. Offen blieb aber, wann eine Entscheidung fallen könnte.