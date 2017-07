Die EU wird zum Jahresende bei der Überarbeitung der Emissionsauflagen für Pkw nach 2020 erstmals konkrete Limits für Schwerfahrzeuge vorlegen. „Wir wollen zum ersten Mal Vorschläge für CO2-Standards für Lkw und Busse in Europa machen“, kündigt Maroš Šefčovič, Vize-Präsident der EU-Kommission, in einem Gastbeitrag der WirtschaftsWoche an. „Die vorbereitenden Arbeiten dazu laufen.“

Anders als in den USA, Kanada, China oder Japan existieren in Europa bisher keine Emissionslimits für Schwerfahrzeuge. Zu den EU-Ländern, die sich in der Vergangenheit für ein solches Limit eingesetzt haben gehören Belgien, die Niederlande, Slowenien und Großbritannien. Nach Angaben der Umweltschutzorganisation Transport & Environment verursachen Schwerfahrzeuge derzeit 30 Prozent der Emissionen auf Europas Straßen. Bis zum Jahr 2030, so die Prognose, werde der Anteil auf 40 Prozent steigen, wenn keine Maßnahmen getroffen werden sollten.