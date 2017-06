Was macht Michel Barnier, EU-Chefunterhändler für den Brexit, am Morgen nach der Wahlschlappe der britischen Premierministerin Theresa May? Er arbeitet seinen Terminkalender ab, in aller Seelenruhe, komme, was da wolle: Mögen andere den Zeitplan für die Brexit-Verhandlungen möglicherweise über den Haufen werfen – was kann er dafür? Barnier nimmt es, wie es kommt.

Und so bespricht er sich im fünften Stock des Berlaymont, der Schaltzentrale der EU-Kommission, in seinem penibel aufgeräumten Büro erst einmal mit Kollegen aus der Brexit-Taskforce. Entspannt empfängt er danach einen Neuzugang in seinem Team, Mitarbeiter Nummer 37, einen Fachmann für Zölle – den wird er brauchen. Und trifft sich anschließend mit einem Kommissarskollegen, genau wie vorgesehen.