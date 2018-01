Die EU-Kommission will angesichts des Plastikmüll-Importverbots in China mehr Kunststoff-Abfall in Europa wiederverwerten. Dazu spiele die Brüsseler Behörde verschiedene Ideen durch wie eine Plastiksteuer oder Auflagen für Wegwerfverpackungen, sagte EU-Kommissions-Vizepräsident Jyrki Katainen am Dienstag in Straßburg. In der Europäischen Union fielen jährlich 26 Millionen Tonnen Plastikmüll an, die größtenteils nach Asien exportiert würden. "Das Vorgehen ergibt wirtschaftlich und für die Umwelt keinen Sinn."