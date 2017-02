Nach gewaltsamen Ausschreitungen bei Protesten gegen den Justizkurs der sozialliberalen Regierung verschärft sich die politische Krise in Rumänien. Der bürgerliche Staatspräsident Klaus Iohannis warf der Regierung vor, die Krawalle nicht verhindert zu haben. Er reichte eine Verfassungsklage gegen die umstrittene Regierungsverordnung ein, die den Kampf gegen Korruption erschwert und Massenproteste ausgelöst hat. In der Sozialdemokratischen Partei (PSD) von Ministerpräsident Sorin Grindeanu wird die Kritik an der eigenen Regierung lauter.

Die umstrittene Eilverordnung sieht vor, dass Amtsmissbrauch nur noch dann strafrechtlich verfolgt wird, wenn die Schadenssumme mindestens 200.000 Lei (rund 50.000 Euro) beträgt. Dies soll nach Ansicht von Kritikern den PSD-Vorsitzenden Liviu Dragnea schützen, der wegen mutmaßlichen Amtsmissbrauchs mit einem Schaden von 100.000 Lei vor Gericht steht.