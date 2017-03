Schon am Mittwoch war die polnische Regierungschefin Beata Szydlo in Brüssel angereist, versuchte in bilateralen Gesprächen noch einmal, die Bestätigung ihres innenpolitischen Erzfeindes Tusks zu verhindern. Auch mit Kanzlerin Angela Merkel traf sie zusammen. Die Atmosphäre des Gesprächs sei „sehr ordentlich“ gewesen, hieß es, aber Merkel ließ sich nicht umstimmen. Die anderen auch nicht.

Mit großem Unverständnis wiesen Polens Partner die Vorstellung aus Warschau zurück, Tusk könne nur mit Zustimmung der polnischen Regierung bestätigt werden. „Nichts ohne uns, ohne unser Einverständnis“, bekräftigte Szydlo mehrmals. Am Ende blieb sie isoliert. Sieger Tusk zeigte sich nach seiner Wahl fast demütig: „Ich werde mit Ihnen allen zusammenarbeiten - ohne jede Ausnahme“, sagte er in einer kurzen Erklärung.

Auch wenn es dann nicht zum ganz großen Eklat kam und die polnische Delegation nicht sofort aus Brüssel abreiste, wird die Kontroverse nicht folgenlos bleiben. Viele in Brüssel stellten sich am Abend die Frage, wie die Polen nun wieder von dem Baum herunterkommen wollen, auf den sie geklettert waren. So wurde damit gerechnet, dass sie am Ende des Tages die einstimmige Verabschiedung der Gipfel-Ergebnisse verhindern würden. Dann würde eben die Präsidentschaft die Schlussfolgerungen unterzeichnen, hieß es.

Wichtig sei nur, dass die Polen am Freitag bei den Beratungen über die Zukunft der EU dabei bleiben. Am 25. März soll in Rom feierlich ein Plan für die nächsten zehn Jahren verabschiedet werden.

Dass die Katastrophe in Brüssel am Ende ausblieb, lag auch daran, dass Warschau in der Tusk-Frage komplett isoliert war. Selbst Ungarns Premier Viktor Orban und die anderen Visegrad-Staaten Tschechien und Slowakei versagten Polen die Unterstützung.