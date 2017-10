Auch eine Etage tiefer, bei den Finanzministern, könnte der kurze Draht von Berlin nach Den Haag in Zukunft wichtig werden. Noch ist nicht ausgemacht, wer in einer Jamaika-Koalition künftig das Amt des Finanzministers übernehmen wird. Aber in Wopke Hoekstra (sprich: Hukstra), der am Donnerstag in Den Haag als neuer niederländischer Finanzminister vereidigt wird, wird der künftige deutsche Amtsinhaber einen natürlichen Verbündeten finden.

Wenn die Bundesregierung deutsche Interessen in Europa vertreten will, muss sie mitunter über Bande spielen. Als größter Mitgliedsstaat steht Deutschland vor allem bei den kleinen EU-Ländern schnell im Verdacht, seine Linie mit Gewalt durchsetzen zu wollen. In der Vergangenheit griff Bundeskanzlerin Angela Merkel deshalb immer wieder zum Telefon und bat den niederländischen Ministerpräsidenten Mark Rutte, kritische Punkte anzusprechen. Den musste sie meist nicht lange überreden. In Wirtschaftsfragen und vor allem beim Thema Euro decken sich deutsche und niederländische Interessen sehr häufig.

Bei seinen Auftritten in der Eurogruppe in Brüssel – der erste steht am 5. November an – wird Christdemokrat Hoekstra sehr viel freier agieren können als der deutsche Finanzminister, der in den kommenden Monaten bei der Reform der Eurozone auf den angestrebten deutsch-französischen Kompromiss Rücksicht nehmen muss. Denn in Berlin und Paris beugen sich bereits Arbeitsgruppen in den Finanzministerien über den Umbau und die EU-Kommission wird Anfang Dezember einen Vorschlag dazu vorlegen.

Merkel und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron sind sich einig, dass sie eine Führungsrolle in dem Reformprozess übernehmen müssen. Ohne enge Zusammenarbeit der beiden größten Länder wird es keinen Kompromiss geben. Aber genau diese Suche nach dem kleinsten gemeinsamen Nenner schränkt den deutschen Finanzminister in seiner Handlungsfreiheit ein. Beide Länder würden schließlich auch für ein Scheitern verantwortlich gemacht. In einem solchen Prozess ist ein kleines Land wie die Niederlande sehr viel freier, extremere Positionen zu besetzen – Hoekstra wird daher leichter klare Kante zeigen können.

Die bisherige Karriere des 42-jährigen Juristen deutet darauf hin, dass er eines der intellektuellen Schwergewichte unter den 19 Ministern der Eurozone wird. Seit 2006 ist er Partner bei der Unternehmensberatung McKinsey mit dem Schwerpunkt Energie und öffentlicher Sektor. Nach seinem MBA bei Insead hatte der friesische Professorensohn zunächst für Shell in Berlin, Hamburg und Rotterdam gearbeitet.