Die türkische Regierung wirft der niederländischen Polizei einen überzogenen Einsatz gegen Anhänger des Präsidenten Recep Tayyip Erdogan vor und fordert Konsequenzen. Der Geschäftsträger der niederländischen Botschaft in Ankara sei deswegen zu einem Gespräch einbestellt worden, hieß es am Montag in Kreisen des türkischen Außenministeriums. Die Polizei müsse wegen des Einsatzes vor dem türkischen Konsulat in Rotterdam zur Rechenschaft gezogen werden. In der Nacht zu Sonntag setzte die Polizei dort Wasserwerfer, Schlagstöcke, Hunde und Beamte auf Pferden gegen rund 2000 Demonstranten mit türkischen Fahnen ein. Die Beamten wurden aus der Menge mit Flaschen und Steinen beworfen.