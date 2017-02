Die Norweger wissen auf den Tag genau, wann sie reich wurden. Es war der 24. Oktober 1969. Auf einer Bohrplattform in der Nordsee trat an diesem Tag erstmals eine schwarze Flüssigkeit an die Oberfläche. Dieses Öl machte die Norweger zur viertreichsten Bevölkerung der Welt.

Um diesen Reichtum zu erhalten, steht Anita Krohn Traaseth 47 Jahre später in einer Halle am Osloer Hafen und spuckt in ein kleines Röhrchen, etwa so lang wie ein Kugelschreiber. Es dauert fast fünf Minuten bis sie den Verschluss aufschraubt und sich den Fotografen zuwendet. Wie einen großen Scheck überreicht sie ihre DNA-Probe an die beiden Männer neben ihr. Der neuartige Gentest soll weltweit einzigartig sein. Die Firmenvertreter sind stolz, dass Traaseth mit den Fotografen an ihren Stand gekommen ist. Traaseth ist auf der Suche nach Ideen, die nichts mit Öl zu tun haben. Damit will sie Norwegens Wirtschaft retten. Denn seit dem Ölfund ist das Land nicht nur reich geworden, sondern auch abhängig.