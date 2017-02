Die neuen Lieblingskinder der Investoren zeigen sich in der Halle am Osloer Hafen: neue Krebstherapien, Hersteller von Lernsoftware, E-Fahrzeuge. Anita Krohn Traaseth ist mittlerweile mit drei Menschen in ein Hinterzimmer gegangen. Sie setzt sich an einen Konferenztisch, um mit den Gästen aus Israel zu sprechen. Das Land gilt als vorbildlich in der Start-up-Förderung, von 1600 Menschen startet mindestens eine Person ein neues Unternehmen. Traaseth will wissen, wie die Kollegen im Nahen Osten das schaffen. In Israel bekommen Gründer hohe Fördersummen, müssen aber einen Teil davon zurückzahlen, wenn sie das Land verlassen; das gefällt Traaseth.

Rund 2800 Start-ups haben sich im vergangen Jahr beworben. „Wir geben keine Blankoschecks, es darf nie einfach sein, Steuergeld zu bekommen“, sagt Traaseth. Ihre Agentur geht gemeinsam mit den Gründern einen Katalog an Fragen durch: Was kostet die Entwicklung? Wie sieht die Kalkulation aus? Wann soll sich das Projekt selbst tragen?