Bei einer Razzia gegen mutmaßliche Terrorunterstützer haben Ermittler am Mittwoch mehrere Wohnungen und andere Gebäude in Nordrhein-Westfalen und Großbritannien durchsucht. Die Aktionen in mehreren Städten richteten sich gegen zwei Beschuldigte, die seit mehreren Jahren die Al-Kaida-nahe Miliz Fatah-al-Scham-Front unterstützt haben sollen. Das teilte die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe mit.

Bei den beiden Beschuldigten handele es sich um 32 und 39 Jahre alte Brüder aus Algerien, hieß es vom NRW-Innenministerium. Der Jüngere sei als salafistischer Prediger bekannt. „Es geht jetzt darum, Beweismittel zu sichern und herauszufinden, woher das Geld kommt“, sagte NRW-Innenminister Ralf Jäger (SPD).