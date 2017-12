Was das Ende von Jamaika und der Anfang der GroKo mit der AfD zu tun haben? Dass es neuerdings so eine ungeheure Angst vor dem Kompromiss gibt.

2018 müsse Europa sich besinnen, was Europa wirklich bedeute. „Das kann nur in eine Richtung gehen, nachdem die ökonomische und politische Integration vorangetrieben wurde“, sagte Snower. „Wir haben das soziale Projekt total vernachlässigt.“ Man könne von Menschen nicht die Bereitschaft erwarten, Souveränität an Europa abzugeben, um transnationale Herausforderungen zu meistern, wenn sie keinen sozialen Zugang zueinander haben. Snower erneuerte seinen Vorschlag, Schulabgänger für ein Jahr in einem anderen Land arbeiten zu lassen.