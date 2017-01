Die Regierungszeit von Alexis Tsipras sind verlorene Jahre für Griechenland, sagt der Ökonom Jens Bastian. Als Aufräumer gestartet, führt er die Vetternwirtschaft nun selbst weiter. Wären jetzt Wahlen, würde er sie verlieren.

Alexis Tsipras ist seit zwei Jahren im Amt. Hat er Griechenland vorangebracht?

Jens Bastian: Leider nein, es waren eher zwei verlorene Jahre. Er hat nahezu alle Wahlversprechen gebrochen. Die ersten sechs Monate nach seinem Amtsantritt haben viele Griechen als einzige Katastrophe in Erinnerung. Damals gingen Tsipras und sein Finanzminister Yanis Varoufakis auf Konfrontationskurs zu den internationalen Geldgebern – mit der Folge, dass Griechenlands Austritt aus der Eurozone drohte. Seitdem bestehen Kapitalverkehrskontrollen für Privatpersonen und Unternehmen. Jeder Grieche kriegt seit Juni 2015 maximal 420 Euro pro Woche in bar am Geldautomaten. Und das lasten die Griechen ihrem Premier an?

In den Meinungsumfragen ist er dramatisch abgerutscht. Viele haben den Eindruck, Tsipras regiere als Premierminister nur für einen bestimmten Teil der Gesellschaft, aber nicht für alle Griechen.

Anzeige

Alexis Tsipras und die Schuldenkrise Januar 2015 Das Syriza-Linksbündnis unter Tsipras gewinnt die vorgezogenen Neuwahlen mit gut 36 Prozent. Seine Popularität verdankt er der Ablehnung des mit den internationalen Geldgebern vereinbarten Sparkurses. Tsipras schmiedet ein umstrittenes Regierungsbündnis mit den rechtspopulistischen Unabhängigen Griechen.

Februar Die Euro-Finanzminister verlängern das Hilfsprogramm von Ende Februar bis Ende Juni 2015.

März Tsipras trifft zu seinem ersten offiziellen Besuch in Berlin ein. Mit einer Reformliste will er bei Kanzlerin Angela Merkel für sich werben.

Mai Die Krise im pleitebedrohten Griechenland verschärft sich. Das Tauziehen um Reformen geht weiter. Tsipras gerät in der eigenen Partei unter Druck, weil der linke Flügel gegen weitere Zugeständnisse an die Geldgeber ist.

Juni Tsipras kündigt vor dem entscheidenden Treffen der Eurogruppe ein Referendum über die Sparvorschläge der Geldgeber an und zieht damit deren Ärger auf sich. Kurz vor dem Auslaufen des zweiten Hilfspakets bittet er um ein drittes Hilfsprogramm unter dem Euro-Rettungsschirm ESM.

Juli Tsipras will nach dem Nein der Griechen zu den Sparvorgaben der Gläubiger neue Verhandlungen. Bei einer Abstimmung im Parlament über das Spar- und Reformprogramm verfehlt er deutlich eine eigene Mehrheit, doch die Opposition stimmt überwiegend mit Ja. Sein Finanzminister Gianis Varoufakis tritt zurück. Kurz darauf entlässt Tsipras zahlreiche Regierungsvertreter seines linken Partei-Flügels. Beim Ja des Parlaments zu einem zweiten Reformpaket verfehlt er aber wiederum die eigene Mehrheit.

11. August Tsipras kann die Experten der Gläubiger überzeugen: In den Verhandlungen über weitere Finanzhilfen bis zu 86 Milliarden wird eine Grundsatzeinigung erzielt. Aber der linke Syriza-Flügel läuft Sturm gegen die Sparmaßnahmen.

14. August Bei der Abstimmung über das neue Hilfsprogramm verfehlt Tsipras erneut eine eigene Mehrheit seiner Koalition. Aus Regierungskreisen heißt es, er wolle nach Zahlung der ersten Tranche der Finanzhilfe die Vertrauensfrage stellen.

19. August Der Bundestag stimmt weiteren Krediten zu. Die Euro-Finanzminister bewilligen die erste Kredittranche von 26 Milliarden Euro.

20. August Tsipras will nach Angaben aus Regierungskreisen zurücktreten, um den Weg für vorgezogene Parlamentswahlen am 20. September zu ebnen. Er erhofft sich dadurch ein frisches Mandat, ehe die harten Sparmaßnahmen des neuen Sparprogramms greifen.

Was war sein größter Fehler?

Tsipras hat den Klientelismus in Griechenland zwar immer kritisiert, im Amt dann aber selbst fortgesetzt. Er hat Sympathisanten von Syriza, seiner eigenen Linkspartei, auf Schlüsselposten in der Verwaltung, Staatsunternehmen und in den Regionen gesetzt. Und mindestens genauso wichtig: Die Massenarbeitslosigkeit ist weiter hoch. Sie ist zwar von knapp 28 Prozent auf nun 23 zurückgegangen. Weiterhin sind aber über eine Million Griechen ohne Job. Bei den 15- bis 24-Jährigen liegt die Arbeitslosenquote bei über 40 Prozent, ein Spitzenwert in Europa. Das ist keine Erfolgsgeschichte für einen linken Premierminister. Immerhin hat er den Haushalt konsolidiert. Im vergangenen Jahr hat der Primärüberschuss 2,5 Prozent der Jahreswirtschaftsleistung betragen.

Das stimmt und ist ermutigend. Der Primärüberschuss wurde aber nicht auf Basis einer steigenden Wirtschaftsleistung eingefahren, sondern vornehmlich aufgrund steigender Steuereinnahmen. Die zusätzlichen Steuerbelastungen seit Tsipras Regierungsantritt für Privathaushalte und Unternehmen sind einschneidend. Viele Unternehmen können deswegen nicht investieren, Privatleuten fehlt es an verfügbarem Einkommen, um größeren Anschaffungen machen.

Historiker Heinz A. Richter : "Der Kapitalfehler war, die Griechen in den Euro zu lassen" Die Griechen verarmen, doch an den Ursachen der Finanzmisere ändert die Regierung nichts. Historiker Heinz Richter über Parteien als Klientelverbände, versickerte deutsche Reparationszahlungen und eine verpasste Chance.

Tsipras wurde gewählt, um genau jene Politik nicht zu machen. Warum jetzt doch?

Er selbst spricht immer von Auflagen, nie Reformen, zu denen ihn die internationalen Geldgeber zwingen würden. Als Griechenland im Sommer 2015 beinahe aus der Eurozone geschmissen wurde, unterschrieb er am Ende ein drittes Rettungsprogramm, das schlimmer war als alles, was bis dahin als Verhandlungsangebot auf dem Tisch lag. Das hat er sich mit seinem Konfrontationskurs damals selbst eingebrockt. Aber die Zeche zahlen heute Wirtschaft und Gesellschaft in Griechenland. Welche Art Politiker ist er heute?

Er ist ein machtbewusster Premierminister mit einem guten Radar für Stimmungen in der Bevölkerung. Er weiß genau, dass er Neuwahlen zum jetzigen Zeitpunkt wohl krachend verlieren würde. Außerdem hat Tsipras seine politischen Ecken und Kanten abgeschliffen. Wenn er im Ausland unterwegs ist, sagt er dort genau das, was man von ihm in Brüssel oder Berlin hören will. Im griechischen Parlament in Athen erzählt er im Zweifel das glatte Gegenteil.

Griechenland : Zahlreiche Steuererhöhungen für Griechen im neuen Jahr Die Wirtschaft schwächelt, die Steuern werden weiter erhöht und viele Griechen haben kein Geld mehr in der Tasche. Viele rechnen damit, dass 2017 noch schlimmer wird als die Krisenjahre zuvor.