Für Griechenland wäre das schlecht, immerhin unterstützt der IWF die Forderung nach einem Schuldenschnitt. Eigentlich ist der IWF der wichtigste Fürsprecher der Tsipras-Regierung in der Debatte um den notwendigen Schuldenschnitt. Die griechische Regierung tut trotzdem alles dafür, um den IWF aus dem Programm rauszudrängen, weil sie glaubt, mit den Europäern wäre es einfacher. Das halte ich für eine Fehleinschätzung. Tsipras kämpft gegen einen Verbündeten in dem wichtigsten Politikfeld seiner Regierung.

Es heißt, der europäische Rettungsschirm ESM könnte ein viertes Programm alleine stemmen.

Der ESM ist mittlerweile der wichtigste Geldgeber und dazu finanziell in der Lage. Aber: Wenn es ein reines ESM-Programm gäbe, dann wird auch nach ESM-Regeln entschieden. Und im ESM-Rat hat Deutschland einen gewichteten Stimmenanteil von 27 Prozent. Dagegen kann Griechenland kaum etwas machen. Es ist nicht im Sinne Athens, wenn Berlin faktisch die Spielregeln bestimmen würde.

Wovon hängt ab, ob der IWF bleibt oder geht?

Entscheidend ist das Eigeninteresse des Währungsfonds. Im Sommer 2015 hatte der damalige Finanzminister Varoufakis eine Schuldenrückzahlung an den IWF ausgesetzt. Diese Erfahrung wirkt bis heute in Washington nach. Der IWF will sichergehen, dass er sein Geld auch tatsächlich zurückbekommt. Und er will vermeiden, dass Griechenland in zwölf Monaten wieder anklopft und nach frischem Geld fragt. Deswegen pocht die Washingtoner Institution auf einen Schuldenschnitt und klare Verpflichtungen nach Auslaufen des dritten Programms.