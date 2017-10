Doch noch etwas machte Straches Aussage am Wahlabend deutlich: Die Gemeinsamkeit zwischen den Zielen von FPÖ und ÖVP. Zwar gelten die Sozialdemokraten, die am Wahlsonntag mit fast 27 Prozent den zweiten Platz holten, als der eigentliche Wunschpartner von Strache. Denn neben dem smarten Kurz, das ist Strache klar, wirken seine Hetztiraden irgendwie altbacken. Doch ein paar prestigereiche Ministerposten könnten den früher in Neonazi-Kreisen verkehrenden Strache wohl umstimmen. Doch was würde dieses schwarz-blaue Bündnis für die Wirtschaft im Alpenland bedeuten?

Österreich rückt nach rechts. Das ist kein gutes Zeichen für Europa. Und ob unter einer möglichen schwarz-blauen Koalition die überfälligen Reformen in der Wirtschaft in Gang kommen, ist völlig unklar.

Verwunderlich ist diese prominente Unterstützung allemal. Denn das Wirtschaftswahlprogramm von Kurz gleicht einer Wundertüte: Überschrieben mit schönen Schlagwörtern wie Bürokratieabbau und Familie stärken, weiß eigentlich niemand so genau, was unter einem Kanzler Kurz wirtschaftspolitisch zu erwarten ist.

Da wäre etwa die schillernde Figur des Immobilientycoons und Karstadt-Eigentümers René Benko. „Sie kennen sich, sie schätzen sich“, heißt es aus Benkos Umfeld zu dessen Verhältnis zu Kurz. Dass Benko vor drei Jahren wegen Bestechung verurteilt wurde, stört Kurz offenbar nicht.

Ein weiterer Unternehmer in der Fangemeinde von Kurz ist Siegfried Wolf. Der 59-Jährige stand bis 2010 an der Spitze des österreichischen Autozulieferers Magna. Wenig später wurde er Aufsichtsratschef bei Russian Machines, dem Konzern des russischen Oligarchen Oleg Deripaska. Wolf, so heißt es in Wien, soll zu den engsten Beratern des ÖVP-Kandidaten gehören. Der Manager bestreitet dies, sagt aber: „Sebastian Kurz ist von seinem jugendlichen und positiven Instinkt gut beraten. Das, was er macht, gefällt mir.“