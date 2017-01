Nach dem Ende der Regierungskrise in Österreich befassen sich am Montag die Spitzengremien von SPÖ und ÖVP mit dem vereinbarten neuen Arbeitsprogramm der Koalition. Bundeskanzler und SPÖ-Chef Christian Kern warb für die Vereinbarung. Es handle sich um ein vernünftiges und pragmatisches Paket, das Impulse in den Bereichen Beschäftigung und Wirtschaftswachstum, Bildung, soziale Gerechtigkeit sowie Sicherheit und Integration liefere, sagte der Regierungschef am Sonntagabend ohne Einzelheiten zu nennen.

„Das ist eine Grundlage, mit der wir die Regierungsarbeit der kommenden 18 Monate gut gestalten können“, sagte Kern. Laut Vizekanzler und ÖVP-Chef Reinhold Mitterlehner handelt es sich um ein „relativ umfangreiches und gutes Programm“. Die Koalition von SPÖ und ÖVP will die Öffentlichkeit am Montagnachmittag über die Eckpunkte des neuen Arbeitspakts informieren. Mit der Einigung waren vorzeitige Neuwahlen vermieden worden.