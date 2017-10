Der klare Wahlsieger, so sieht es aus, ist Sebastian Kurz, Spitzenkandidat der Österreichischen Volkspartei (ÖVP). Der zweite Sieger heißt Heinz-Christian Strache, Frontmann und Scharfmacher der rechtspopulistischen Freiheitlichen Partei Österreichs (FPÖ). Beide Parteien haben laut ersten Hochrechnungen im Vergleich zur letzten Nationalratswahl deutlich an Stimmen hinzugewonnen. Heftig verloren hat dagegen der noch amtierende Kanzler Christian Kern mit seiner Sozialdemokratischen Partei Österreichs (SPÖ), auch wenn seine Partei wohl vor den Rechtspopulisten auf Platz zwei landet. Er hatte im Wahlkampf versucht, mit dem Thema sozialer Gerechtigkeit zu punkten.

Genützt hat es ihm nichts. Die Wähler der Alpenrepublik haben sich klar für einen rechtskonservativen und nationalistischen Kurs entschieden. Strache ist in der Vergangenheit immer mal wieder mit rechtsradikalen Äußerungen aufgefallen. In der Flüchtlingspolitik hatte auch Kurz während seines Wahlkampfes konsequent rechts geblinkt. Die Zuwendungen für Asylsuchende will der ÖVP-Mann und mögliche nächste Kanzler massiv kürzen, den Zuzug weiter drosseln. Er habe auch Bundeskanzlerin Angela Merkel ein bisschen Nachhilfe in Flüchtlingspolitik geben können, tönte der 31-Jährige im Wahlkampf schon mal großspurig. Österreich, das war schon in den vergangenen Monaten zu erkennen, nähert sich rapide den Visegrad-Staaten Ungarn, Slowakei, Tschechien und Polen an, die ebenfalls einen nationalistischen Kurs eingeschlagen haben.