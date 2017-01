„Theresa May hat gerade versucht, die Briten anzusprechen, aber keine Verhandlungsposition definiert“, sagte Kern der WirtschaftsWoche (Freitag). Der Sozialdemokrat, der seit acht Monaten in Wien in einer großen Koalition regiert, fordert von den Briten ein Zugehen auf die europäischen Partner, sollten sie an einer Form des Freihandels nach dem geplanten Austritt aus der EU interessiert sein. Die verbleibenden Europäer sieht Kern dabei in der besseren Verhandlungsposition: „Fakt bleibt ja, dass acht Prozent von Europas Exporten nach Großbritannien gehen, aber 44 Prozent der britischen Exporte nach Europa.“