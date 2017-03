Bild vergrößern Im Lokal Cameo in Cincinnati im US-Bundestaat Ohio endete eine Schießerei tödlich. Bild: REUTERS

Trotz Kontrollen gelangen Schusswaffen in das Innere eines Clubs in Ohio, in der sich schon so manche Gewalttat ereignet hat. Für einen 27-Jährigen endet die Nacht tödlich. Einen Terrorakt schließen die Ermittler aus.