„Je länger die EZB den Ausstieg aus der expansiven Geldpolitik hinauszögert, desto schwieriger wird der Exit. Die Geldpolitik ist derzeit expansiver als in den Jahren nach der Finanzkrise, obwohl sich die Wirtschaft der Euro-Zone deutlich erholt hat. Das Festhalten an niedrigen Zinsen ist daher die falsche Medizin“, sagte der renommierte Ökonom im Interview mit der WirtschaftsWoche. Generell hätten sich die Notenbanken „in eine gefährliche Abhängigkeit von den Finanzmärkten begeben. Die Märkte haben sich auf dauerhafte Niedrigzinsen eingestellt - und die Notenbanken fürchten, die Finanz- und Immobilienmärkte könnten in die Knie gehen, wenn sie an der Zinsschraube drehen.“