Die Polizei hat in Niedersachsen einen Marokkaner mit Verbindung zu den Paris-Attentaten im vergangenen Jahr festgenommen. Er sei dringend verdächtig, Mitglied des "Islamischen Staates" (IS) zu sein, teilte der Generalbundesanwalt in Karlsruhe am Mittwoch mit. Es sei Haftbefehl erlassen worden. Der 24-jährige Redouane S. gehöre der Gruppe um das IS-Führungsmitglied Abdelhamid Abbaoud an, einer der mutmaßlichen Planer und Attentäter der im November 2015 in Paris verübten Anschläge. Er habe konspirative Wohnungen in der Türkei und Griechenland gesichert, die zur Vorbereitung der Attentate genutzt wurden. Später wurde er demnach auch in die in Belgien im Januar 2015 konkret geplanten Details der Anschläge eingeweiht. Im Mai 2015 sei er nach Deutschland eingereist und habe sich für weitere Anweisungen der Gruppe um Abbaoud bereit gehalten.