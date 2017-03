Am Mittwoch war in der Poststelle des Berliner Bundesfinanzministeriums ein gefährliches Paket mit einem explosiven Gemisch und scharfem Zünder entdeckt worden.

Eine griechische Extremistengruppe hat sich zur Absendung eines Sprengstoffpakets an das Bundesfinanzministerium bekannt. "Wir sind immer noch zornig. Wir haben das Paket an Deutschlands Finanzminister als Teil des zweiten Akts des Nemesis-Plans geschickt", hieß es in einer am Donnerstag im Internet veröffentlichten Erklärung der Gruppe "Verschwörung der Feuerzellen".