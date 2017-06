Die Wahl zur französischen Nationalversammlung ist am Sonntag relativ schleppend angelaufen. Bis zum Mittag gaben nach Angaben des Innenministeriums 19,24 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme ab. Vor fünf Jahren hatten zu diesem Zeitpunkt schon 21,06 Prozent ihr Votum abgegeben. Als Hauptkonkurrenten gelten die konservativen Republikaner. Für die Sozialisten von Ex-Präsident Francois Hollande geht es um die Existenz. Der rechtsextreme Front-National unter Marine Le Pen hofft nach dem zweiten Platz bei der Präsidentenwahl auf eine zweistellige Zahl von Mandaten im Parlament.

Fünf Wochen nach der Präsidentenwahl bestimmen die Franzosen nun ihre Abgeordneten. An der ersten Runde der Parlamentswahl am Sonntag können sich über 47 Millionen Menschen beteiligen. Die Wahllokale schließen um 18.00 Uhr, in großen Städten zwei Stunden später. Erste Hochrechnungen werden gegen 20.00 Uhr erwartet.