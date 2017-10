Der umstrittene Populist Andrej Babis liegt bei der Parlamentswahl in Tschechien klar vorn. Der Multimilliardär kam mit seiner Protestbewegung ANO („Ja“) nach Auszählung eines Viertels der Wahlbezirke auf eine Zustimmung von 31,8 Prozent. Das teilte die Statistikbehörde CSU in Prag am Samstag mit.

Vor vier Jahren war die Partei mit 18,7 Prozent zweitstärkste Kraft geworden. Weil der 63-jährige Großunternehmer den Staat wie eine Firma lenken will, wird Babis in den Medien auch der „tschechische Donald Trump“ genannt. Im Wahlkampf trat er als Euroskeptiker und Flüchtlingsgegner auf.