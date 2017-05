Die bislang stärkste Partei in der Nationalversammlung, die Sozialisten, kommen der am Montag veröffentlichten Umfrage zufolge auf fünf Prozent.

Odoxa befragte im Auftrag des Hörfunksenders France Inter und der Zeitung "L'Express" am 22. und 23. Mai 1014 Personen. Die erste Wahlrunde findet am 11. Juni, die zweite eine Woche später statt. Bis Ende September will Macron seine Arbeitsmarktreform durchs Parlament bringen. Danach sind Änderungen am System der Arbeitslosenversicherung und der Berufsausbildung geplant. Im kommenden Jahr steht eine Rentenreform an.