Bild vergrößern Bundesaußenminister Sigmar Gabriel (SPD) am Rande des EU-Außenministertreffens Bild: dpa

Der Aufbau einer europäischen Verteidigungsunion kommt in großen Schritten voran. Die EU will sich in militärischen Belangen nicht mehr auf die USA verlassen müssen. Lässt sich dieses Ziel erreichen?