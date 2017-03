Der parteiunabhängige französische Präsidentschaftskandidat Emmanuel Macron und die Rechtsextreme Marine Le Pen liegen laut einer Umfrage in der ersten Wahlrunde gleichauf. Auf Macron und Le Pen würden im ersten Wahlgang am 23. April jeweils 26 Prozent der Stimmen entfallen, wie aus der am Sonntag veröffentlichten Erhebung des Instituts Kantar Sofres-Onepoint hervorgeht.