Streiks gegen die Arbeitsmarktreformen von Präsident Emmanuel Macron haben in Frankreich Schulen, Krankenhäuser und den Flugverkehr beeinträchtigt. Die Fluggesellschaft Air France teilte am Dienstag mit, dass wegen eines teilweisen Ausstands der Fluglotsen etwa ein Viertel der Inlandsflüge ausfallen werde. Langstreckenverbindungen von und nach Paris würden aber bedient. Bei der Bahn wurde mit keinen größeren Einschränkungen gerechnet.

Das Bildungsministerium teilte mit, etwa 17 Prozent der Lehrer seien in den Streik getreten. Einige Schulküchen und Kindergärten seien geschlossen. In Paris hätten sich mancherorts Schüler mit den Lehrern solidarisiert und die Eingänge zu höheren Schulen blockiert. In Paris und anderen Städten kam es zu Demonstrationen.