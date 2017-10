 Puigdemont erklärt Katalonien noch nicht für unabhängig

Die katalanische Regionalregierung hat zunächst keine Unabhängigkeit Kataloniens ausgerufen. Regionalpräsident Carles Puigdemont sagte am Dienstag im Regionalparlament in Barcelona, die katalanische Bevölkerung habe sich bei dem Referendum am 1. Oktober zwar eindeutig für eine Unabhängigkeit ausgesprochen und so das Recht erworben, ein unabhängiger Staat zu werden. Er schlage dem Parlament aber vor, zunächst einige Wochen zu warten und in den Dialog zu treten. Dies sei eine verantwortungsbewusste Geste.

Die katalanische Bevölkerung habe ihm an der Wahlurne das Mandat gegeben, die Unabhängigkeit der Region von Spanien zu erklären. Er sei jedoch für Zurückhaltung, damit miteinander gesprochen werden könne. Die Situation dürfe nicht verschärft, sondern müsse deeskaliert werden. Der einzige Weg vorwärts sei derjenige der Demokratie und des Friedens. Dazu müsse man miteinander sprechen.