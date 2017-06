Doch der Blick zurück vermittelt doch einen anderen Eindruck. Die großen Parteien zerbröckeln in den Ländern auf Bundesebene und in ganz Europa. In den 60er, 70er und 80er Jahren wählten fast immer deutlich über 90 Prozent der Wähler auf Landes- und Bundesebene CDU oder SPD. Die Bundestagswahlergebnisse von SPD und Union befinden sich seit 1976 (CDU/CSU 48,6; SPD 42,6) in einem ziemlich kontinuierlichen Abwärtstrend, während die kleinen Parteien einen langfristigen Aufwärtstrend verzeichnen. Ein Stimmenanteil von 33,0 Prozent, den die NRW-CDU heute euphorisch feiert, wäre noch vor einigen Jahren als Katastrophe empfunden worden. Allein die Tatsache, dass es der großen Konkurrentin SPD noch schlechter ergeht, und die Fleischtöpfe des Regierens daher auch mit weniger Stimmen erreichbar bleiben, lässt die Folgen des Wählerschwunds für die Parteioberen verkraftbar erscheinen.

Das Ancien Régime der Parteien ist nicht nur in Frankreich am Ende. Wenn jede Wahl als Zitterpartie empfunden wird, hat sich etwas grundlegend geändert.

Die Selbstverständlichkeit, mit der sich einst Menschen an Zugehörigkeiten und Überzeugungen banden, ist dahin. Der Wähler der Gegenwart ist schließlich in erster Linie spätkapitalistischer Produzent und Konsument. Die marktangepasste Flexibilität der Lebensentwürfe und flatterhafte Zügellosigkeit der Begierden, die das mit sich bringt, prägt auch die Wahlentscheidungen.

In dem Maße, wie die einstigen Selbstverständlichkeiten, also die Sitten der jeweiligen Gemeinschaften sich auflösen, gewinnen Gefühle und Moral an Bedeutung. Wie man sich anhand des stetig wachsenden Konsumangebots seine Persönlichkeit zusammenkauft, so stellt man auch seine politischen Positionen zusammen: Noch in den 1970ern schwärmte man entweder vom Kapitalismus oder von den weltweiten Menschenrechten. Heute geht alles gleichzeitig. Völlige Marktakzeptanz und höchste Moralansprüche passen offenbar bestens zusammen.